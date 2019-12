Forte de São João Baptista pode avançar a partir de dia 11

Finalmente uma resolução: Machico dá parecer favorável ao licenciamento de construção do investimento hoteleiro do Forte de São João Baptista, concessionado em Outubro de 2018 à empresa de Turismo Nowhere Else.

O anúncio chegou, hoje, através de uma nota dirigida à imprensa e vem no seguimento da reunião de Câmara da última sexta-feira, 29 de Novembro. Após a ratificação em Assembleia Municipal, já no próximo dia 11 de Dezembro, o investimento poderá avançar.

O licenciamento surge após as negociações entre a autarquia de Machico e o Governo Regional, que quando concessionou o espaço incluiu uma parcela pertencente ao património do municipal, situada na parte traseira do Forte de São João Baptista. Conforme o Diário já havia avançado na edição do passado dia 8 de Novembro,das referidas negociações, resulta a cedência do imóvel ao Município, após os 30 anos de concessionamento.

Este novo avanço tem ainda o apoio da autarquia no que toca a outras parcelas de terreno envolventes ao Forte, num total de 7.280 m2, na medida em que foi necessário a disponibilização da referida área para justificar o volume de construção de 3.640 m2, que o promotor pretende edificar.

Ricardo Franco, presidente da autarquia machiquense, reconhece que se trata “de um passo importante para a viabilização do investimento neste espaço, na medida em que foi desbloqueada uma situação que já se arrasta há cerca de 15 anos”.

O autarca sublinha inda que “terá fim a imagem negativa, que aquela obra inacabada tem provocado na Baía de Machico, permitindo que a Cidade receba uma unidade hoteleira de referência”.

Este investimento irá permitir “que haja um maior número camas disponíveis no Concelho, mais emprego e um esperado reforço na economia local”, acrescenta Ricardo Franco.