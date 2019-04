Fique a par das iniciativas que marcam a Madeira esta quinta-feira

Aqui apresentamos algumas das iniciativas de maior destaque que se vão suceder ao longo desta quinta-feira, em solo madeirense.

Abertura do Congresso Insular de Enfermagem Madeira-Açores

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, preside, esta quinta-feira, dia 4 de Abril de 2019, no hotel Four Views, na Estrada Monumental, no Funchal, à cerimónia de abertura do Congresso Insular de Enfermagem Madeira-Açores, organizado pelas Secções Regionais das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores da Ordem dos Enfermeiros. O evento decorre no Funchal, nos dias 4, 5 e 6 de Abril de 2019, sob o tema principal “Value-added Nursing Care”.

Conferencistas de renome nacional e internacional participam no congresso, onde vão partilhar os mais recentes avanços nesta temática, assim como perspectivar o futuro. Os principais objectivos do evento passam por dar a conhecer a prática de enfermagem nas Regiões Autónomas e evidenciar o contributo específico da profissão para a saúde das pessoas, grupos ou comunidades, para a optimização dos recursos e para a melhoria das experiências dos utentes (cuidados) e dos profissionais (cuidadores). Neste congresso, está prevista a participação de 450 enfermeiros.

Reunião de Câmara

Serão apresentadas esta quinta-feira, dia 4 de Abril, pelas 13 horas, as conclusões da Reunião de Câmara semanal. A recolha de declarações acontece no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal.

Conselho de Governo

O Conselho de Governo Regional reúne-se esta quinta-feira, dia 4 de Abril, pelas 10h30 horas, na Quinta Vigia. Pelas 12 horas, serão prestadas declarações na sala de imprensa da Quinta Vigia.

Workshop de prevenção para as doenças transmitidas por mosquitos

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, preside à sessão de abertura do Workshop ‘Preparação e Resposta a Doenças Transmitidas por Mosquitos’, no dia 4 de Abril, pelas 9 horas, no auditório do Centro de Estudos de História do Atlântico. Esta reunião de trabalho irá contar com a participação de um representante do European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) e da Direcção Geral da Saúde (DGS).

XIV Fórum de Dor das Ilhas Atlânticas

Pedro Ramos também irá presidir à cerimónia de abertura do XIV Fórum de Dor das Ilhas Atlânticas, esta quinta-feira, pelas 18 horas, no Hotel Meliã Madeira, Funchal. Uma iniciativa da Unidade de Medicina da Dor – Dr. Rui Silva do SESARAM, coordenada pelo médico anestesiologista, Duarte Correia.