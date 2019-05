Finalistas dos Mestrados em Engenharia da UMa apresentam trabalhos

Pelo quarto ano consecutivo, os estudantes finalistas dos Mestrados em Engenharia Civil, Engenharia Eletrotécnica-Telecomunicações e Engenharia Informática da Universidade da Madeira (UMa) vão apresentar, entre 27 e 31 de Maio, no átrio de entrada do Campus da Penteada, os projectos desenvolvidos neste último ano.

De aludir que este evento, designado de ‘UMa Engenharias’, conta com a parceria da Região Madeira da Ordem dos Engenheiros, e engloba uma exposição de posters, protótipos e demonstrações.

A abertura oficial da ‘UMa Engenharias’ está marcada para as 14 horas do dia 29 de Maio e será presidida pelo Reitor da UMa. Na ocasião, também estarão presentes o Presidente da Direcção da Região Madeira da Ordem dos Engenheiros, Eng.º. Miguel Branco, e o Presidente da Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia da UMa, Prof. Doutor José Manuel Baptista.

Após a abertura, numa primeira parte, será realizada uma visita à exposição e, numa segunda parte, já no Anfiteatro 2, um painel de oradores apresentará três projectos de grande relevância para a Região: ‘Sistema de monitorização e de alerta de riscos naturais da RAM’ por Pimenta de França (Laboratório Regional de Engenharia Civil); ‘O impacto do projecto da Calheta III na gestão do sistema eléctrico da Ilha da Madeira’ por Beatriz Jardim e Eng. Aires Henriques (Empresa de Electricidade da Madeira) e ‘Plataforma InMadeira’, por Jorge Dias Fernandes (Expedita & GesTools ASP).