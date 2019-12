Fim do ano com céu nublado mas sem chuva

Numa previsão especial para o fim de ano de 2019, o IPMA prevê para a Madeira céu nublado mas sem a ocorrência de precipitação. O comunicado foi emitido esta tarde para vigorar entre as 18h45 deste sábado até às 18h45 de dia 2 de Janeiro de 2020.

Assim, segundo o Instituto do Mar e da Atmosfera, “até ao início do próximo ano, o estado do tempo no arquipélago da Madeira será condicionado por um anticiclone localizado no interior do continente Europeu a estender-se em crista até este arquipélago”.

Condições para que até dia 31 esteja previsto “céu nublado, principalmente por nuvens altas, aumentando de nebulosidade dia 31 e na madrugada de dia 01, mas sem ocorrência de precipitação. O vento irá predominar do quadrante leste moderado a forte nas terras altas no dia 29 diminuindo de intensidade nos dias seguintes”.

Já “a temperatura máxima deverá variar entre 25°C no Funchal e 22°C no Porto Santo e a temperatura mínima deverá variar entre 15 e 16°C”, aponta.