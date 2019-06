Festival ‘Rota do Atum’ já é um cartaz de animação turística

Paula Cabaço esteve neste domingo na ilha dourada para assistir ao último dia do Festival da ‘Rota do Atum’.

A Secretaria Regional do Turismo e Cultura salientou ao DIÁRIO a importância desta segunda edição que teve objectivo colocar o Porto Santo na “cena internacional”.

“Não tenho dúvidas de que é um evento de animação turística com muito valor”, frisou.

A governante apontou várias razões para o Festival ‘Rota do Atum’ ser um sucesso, “pois está a valorizar um produto tradicional madeirense, o atum”.

No entanto, Cabaço salientou o facto de o Hotel Vila Baleira ter “ido mais longe ainda e além dos eventos gastronómicos, criou um conjunto de experiências à volta do produto, como os workshops, dirigidos aos turistas para que saibam confeccionar e conhecer as potencialidades do atum”.

A secretária disse ainda que tudo isto “são formas de criar novas experiências para quem nos visita, para além das sessões gastronómicas “.

Destacou também a rede que foi criada que envolve não só a infraestrutura hoteleira, mas também um grande número de restaurantes, ampliando assim o evento. “Sem duvida que temos aqui um cartaz de animação turística”, concluiu.