Festival do Atlântico chegou ao fim e o vencedor foi a Polónia

A edição deste ano do Festival do Atlântico terminou esta noite, com o espectáculo piromusical extraconcurso ‘Glorius’ a cargo da empresa Macedos Pirotecnia, com um final carregado de luz na cabeça do Molhe da Pontinha e bem sonoro ao longo de toda a Avenida do Mar, a lembrar um pouco o fim-de-ano. Como já vem sendo hábito, alguns milhares de pessoas assistiram ao espectáculo.

Após o fogo foram anunciados os resultados da competição. Em primeiro lugar ficou a Polónia, que a 15 de Junho apresentou o espectáculo piromusical intitulado ‘Bouquet of emotions’, a cargo da empresa Surex Firma Rodzinna. Em segundo lugar ficou o México e em terceiro a Itália.

A secretária regional do Turismo, Paula Cabaço, entregou os prémios e fez um balanço positivo desta edição do Festival do Atlântico, lembrando o impacto deste evento no número de visitantes. Nos quatro fins-de-semana de Junho a taxa de ocupação hoteleira rondou os 86%.