Festejos de Natal e Fim de Ano motivam alterações à recolha de lixo no Funchal

Através de um nota dirigida à imprensa, a Câmara Municipal do Funchal (CMF) informa que, “devido à época natalícia que se aproxima, haverá alterações no serviço de recolha de resíduos sólidos urbanos no concelho”. Assim:

- No dia 24 de Dezembro, a habitual recolha das 15 às 22 horas, passa a ser realizada das 8 às 15 horas, e a recolha das 20 às 03 horas, será feita das 14 às 21 horas.

- Nos dias 25 e 26 de Dezembro não haverá recolha de lixo na via pública.

- Relativamente ao Fim de Ano, no dia 31 de Dezembro, a recolha das 15 às 22 horas, será realizada das 08 às 15 horas, e a recolha das 20 às 03 horas, será feita das 14 às 21 horas.

- No dia 1 de Janeiro de 2020 não haverá recolha de lixo na via pública.

A autarquia deixa ainda um apelo a todos os munícipes que “não coloquem lixo doméstico na rua, nos dias em que os serviços camarários não irão realizar recolhas”, “de forma a manter a higiene e apresentação dos espaços públicos” e agradece a “compreensão e colaboração de todos”.