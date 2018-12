Festa de Natal no Paul do Mar

Mais de 50 crianças participaram na festa de Natal da Junta de Freguesia do Paul do Mar. O evento, vivido de forma entusiástica, em particular a passagem do Pai Natal por algumas das pequenas ruelas da vila, em direcção ao miradouro, onde entregou as prendas. Momentos antes, os mais jovens divertiram-se com a peça de teatro que abriu as festividades.

O presidente da Junta de Freguesia do Paul do Mar, o democrata-cristão Paulo Sérgio Rodrigues, destacou a singularidade desta Festa de Natal, por decorrer no miradouro, num cenário com a imensidão do mar como pano de fundo.

O líder do CDS-PP, Rui Barreto, marcou presença e levou a família para um encontro que juntou as crianças e muitas outras famílias. Outro dirigente do CDS a marcar presença foi José Manuel Rodrigues.