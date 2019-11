Festa da Castanha da Serra faz-se com gastronomia, animação popular e jogos tradicionais

Foi hoje oficialmente apresentada a Festa da Castanha da Serra 2019, que se realiza no próximo domingo, dia 17 de Novembro, na Achada do Boieiro nas serras de Campanário.

“A Associação Desportiva do Campanário (ADC), entidade organizadora, acompanhada dos apoios da Câmara Municipal de Ribeira Brava e Junta de Freguesia de Campanário, apresentaram a 10ª edição da Festa da Castanha da Serra, que se realiza durante o dia (até o por do sol) de domingo, 17 de Novembro na Achada do Boeiro nas serras de Campanário. Este evento apresenta-se como uma festa diferente, em plena serra, no meio dum chão de castanheiros, e com um espírito popular de valorização das zonas serranas do Campanário e Ribeira Brava”, destaca Luís Drumond, presidente da direcção da ADC.

O programa do evento a acontecer ao longo do dia de domingo, “inclui barracas com a gastronomia serrana associada às castanhas, animação popular e espontânea com grupos de despique e concertinas, passeios a pé, passeios a cavalo e jogos tradicionais, tudo no meio da natureza, numa zona da maior extensão contínua de castanheiros da Madeira, onde até é possível recolher algumas castanhas do chão.

A organização tem transportes, pacotes com refeições e caminhadas com inscrição prévia na Associação Desportiva do Campanário, mas também convida as famílias a fazerem um passeio diferente na natureza participando numa festa popular, facilitando a deslocação com sinalética desde a saída da via rápida no Campanário até ao local do evento.”