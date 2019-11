Feira das Vontades reúne 71 instituições até ao próximo domingo

O presidente do Governo Regional inaugurou, esta tarde, a Feira das Vontades, que decorre na Placa Central da Avenida Arriaga e Praça da Restauração. No certame participam 71 instituições, a maioria IPSS. O líder do executivo madeirense apelou aos madeirenses para visitarem esta feira, comprando as suas prendas de Natal, ajudando estas instituições.

“A minha presença visa relevar o trabalho que estas instituições desempenham em termos filantrópicos e em termos de apoio às populações mais vulneráveis”, disse Miguel Albuquerque.

O governante fez questão de realçar o trabalho de voluntariado afecto a estas instituições. “A maioria das instituições são geridas e têm a sua acção baseada em pessoas que disponibilizam parte do seu tempo para se dedicar ao bem dos outros”, disse o presidente do Governo Regional.

Miguel Albuquerque afirmou que “as novas gerações estão muito sensibilizadas para o voluntariado, o que é muito bom”. O líder do governo madeirense acredita que “hoje vemos muitos jovens a participar nestas instituições”.

O certame decorre até ao próximo domingo, dia 17 de Novembro.