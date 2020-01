Fartura de bolo-rei enche Praça da Autonomia em Câmara de Lobos

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e o presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Pedro Coelho, apresentam-se esta manhã como ‘reis’ na Praça da Autonomia, defronte aos Paços do Concelho de Câmara de Lobos, para distribuírem pelo povo presente, não ouro, incenso e mirra, mas fartura de bolo-rei: são mais de 150 metros de comprimento e cerca de 250 quilo.

É já a partir das 11 horas que estes dois ‘magos’ aproveitam a véspera do Dia de Reis, não para cantar, mas para ‘adorar’ as centenas de presentes com o mega bolo-rei que pelo sétimo ano consecutivo enche a Praça da Autonomia de locais e também visitantes.

A acompanhar o bolo-rei será também oferecida a tradicional ginjinha num ambiente de festa que promete durar até ao início da tarde, contando com animação musical no emblemático coreto, de onde ecoam músicas tradicionais alusivas à época festiva.

Este ano, o bolo-rei é confeccionado, pela primeira vez, pela pastelaria câmara-lobense ‘Paraíso do Ambrósio’, que abraçou o desafio e promete surpreender, não só com a dimensão do referido bolo, mas também com a “qualidade do seu produto”.

Segundo o chefe pasteleiro Ambrósio o mega bolo-rei levará 125 quilos de farinha, 350 ovos, 80 quilos de fruta, 1,5 litros de licores, 30 quilos de frutos secos e 5 quilos de fermento e alguns ingredientes que são segredo da casa. O processo de confecção teve ontem a meio da tarde e envolveu cinco pessoas.