Externato Adventista do Funchal celebra Dia Eco-escolas

O Externato Adventista do Funchal hasteia quarta-feira, 5 de Fevereiro, a décima bandeira Eco-escolas, fruto do trabalho de alunos, pais, professores, funcionários e comunidade envolvente em prol do ambiente, desde 2018.

O Dia Eco-escolas será celebrado com a presença de representantes da Direcção Regional de Ordenamento do Território e Ambiente, da Câmara Municipal do Funchal, da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, da Igreja Adventista do Dia do Funchal, entre outros.

O programa contemplará momentos especiais apresentados pelos alunos, seguindo-se uma exposição de objectos criados a partir de um pacote de leite e de uma exposição itinerante intitulada ‘Ameaças à Laurissilva’.