Expomadeira arranca sexta-feira com 85 empresas representadas

É já na próxima sexta-feira, às 18h00, no Estádio do Marítimo (Barreiros), que arranca a 36.ª edição da Expomadeira, com um total de 85 empresas representadas. O presidente do Governo, Miguel Albuquerque, estará presente abertura da maior feira de actividades económicas da Madeira e que é organizada pela Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF).

Esta tarde, na sede da ACIF, na apresentação do evento, o secretário-geral da Associação, Assis Correia, revelou que das 85 empresas participantes (17 das quais estreantes) 70% são do sector do Comércio, 20% dos Serviços, duas empresas do sector do Turismo e sete instituições públicas. Uma das novidades é uma mostra das empresas tecnológicas.

O recinto do estádio terá espaços temáticos. Há um espaço de animação infantil, área de exposição coberta e a zona de grandes stands de empresas de referência (virada a sul). Destaque especial para a zona da restauração, com três restaurantes e um bar, além de uma área de degustação e ‘show cooking’. A respeito deste último aspecto, um conjunto de chefs (Domingos, Yves Gautier, Octávio Freitas, João Carlos Sousa, Paulo Lima e Basílio Rodrigues) vão preparar alguns pratos para os visitantes. Pela primeira uma aluna do ISAL irá participar enquanto chef do curso de gestão hoteleira, bem como representantes do curso técnico superior de cozinha e produção alimentar da Universidade da Madeira, além das empresas Tupperware e Bimby.

A nível da animação musical, o secretário-geral da ACIF destacou as actuações de Cristina Barbosa, Miguel Pires e João Góis, entre outros artistas.

Os 250 lugares de estacionamento dos parques dos Barreiros vão estar abertos ao público pelo preço de 1 euro por cada duas horas. No Porta 7 haverá uma entrada para pessoas com mobilidade reduzida, até porque a ACIF pretende que a Expomadeira seja uma feira inclusiva.

Como é habitual, há um programa de visitas oficiais: na sexta-feira o presidente do Governo; no sábado o secretário da Educação; no domingo o secretário da Saúde; na segunda-feira o presidente da Assembleia e a secretária dos Assuntos Sociais; na terça-feira o presidente da CMF; na quarta-feira a secretária do Turismo; na quinta-feira o secretário da Agricultura; na sexta-feira a secretária do Ambiente; no sábado (dia 13) o secretário das Infraestruturas; e no domingo (dia 14) o vice-presidente do Governo.

Tanto o secretário-geral como o presidente da ACIF, Jorge Veiga França, destacaram o apoio dos patrocinadores, como a Delta, Nestlé, Coral, Liberal, HN Tronic, Grupo Sousa e Marítimo.