Exercício Zarco 2019 realiza-se de 15 a 17 de Outubro e junta três ramos das Forças Armadas

O Comando Operacional da Madeira organiza, de 15 a 17 de Outubro, um exercício conjunto dos três Ramos das Forças Armadas denominado ‘ZARCO 19’, em cumprimento do Plano Anual de exercícios conjuntos planeados pelo Estado-Maior General das Forças Armadas.

O exercício ‘ZARCO 19’ tem por finalidade testar os planos de segurança dos Comandos e Unidades Militares sediadas no Arquipélago da Madeira e testar as respostas das Forças Armadas aos cyber-ataques, perante ameaças ou agressões.

Durante a execução do exercício, irá verificar-se movimentação de militares, nomeadamente no Regimento de Guarnição n.º 3, na Unidade de Apoio do Quartel General da Zona Militar da Madeira, ambos em São Martinho, e no Quartel General da ZMM, no Palácio de São Lourenço.