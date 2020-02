Esta sexta-feira em números

25

Na Madeira, foram registados 25 casos de gripe A na última semana.

No total foram confirmados 30 casos, 24 dos quais em crianças. Este é o maior registo desde o início da época gripal.

2,1%

A Madeira produziu, em 2019, mais 2,1% de energia eléctrica face ao ano anterior. Os números divulgados hoje pela Direcção Regional de Estatística da Madeira têm por base os dados de emissão de energia eléctrica fornecidos pela Empresa de Electricidade da Madeira (EEM).

110

No ano de 2019, segundo os dados preliminares das Estatísticas do Comércio Internacional, o saldo da Balança Comercial da Região com o estrangeiro foi positivo em 110,3 milhões de euros.

60

No dia 4 de Fevereiro deste ano (terça-feira), registou-se na Madeira o maior valor da temperatura mínima do ar desde 1960 (há 60 anos).

16

O jogador madeirense Marcos Freitas vai defrontar amanhã o austríaco Daniel Habesohn nos oitavos-de-final do Top 16 Europeu de ténis de mesa.