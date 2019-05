Esta sexta, 31 de maio, em 5 números

1 morto

Uma madeirense que vivia na Camacha perdeu a vida esta manhã num trágico acidente em Miranda do Corvo, quando se deslocava para a Lousã para assistir ao Rali de Portugal. No carro, seguiam mais três jovens que sofreram ferimentos ligeiros

424 empresas

De Janeiro a Abril foram criadas 424 empresas na Madeira, um aumento de 3,7% face a igual período de 2018 (409)

1,6 milhões de euros

O grupo AFA vai receber 1,6 milhões para reabilitar cais da Ribeira Brava. A obra deve ser realizada em cerca de 10 meses

2.6 de magnitude

Um sismo de magnitude 2.6 na Escala de Richter foi registado hoje a Nordeste do Porto Santo, pelas 11h58

1.200 crianças

A festa alusiva ao Dia da Criança, organizada pela Casa do Povo de Santa Maria Maior, juntou hoje, no Estádio da Madeira, 1200 crianças da freguesia do Funchal