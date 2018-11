Esta quarta-feira realiza-se a primeira apresentação do ‘Orçamento com Proximidade’

Esclarecer o ‘Orçamento com Proximidade’

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, realiza, no âmbito da iniciativa ‘Orçamento com Proximidade’, várias sessões se esclarecimento, em todos os concelhos da Região, onde serão apresentadas as principais medidas previstas no Orçamento Regional para 2019.

A primeira destas sessões realiza-se, esta quarta-feira, pelas 18 horas, na Ribeira Brava, na sala de imprensa do Centro Desportivo da Madeira.

Estas sessões são abertas ao público em geral e pretendem esclarecer as principais medidas previstas no Orçamento Regional para 2019.

Porto Santo candidata-se a UNESCO

A Reserva da Biosfera é um galardão atribuído pela UNESCO que tem como objectivo o desenvolvimento sustentável de um território baseado nos seus valores identitários.

No âmbito da candidatura do Porto Santo a ‘Reserva da Biosfera’, realiza-se nos dias 28, 29 e 30 de novembro o evento ‘Porto Santo - Reserva da Biosfera da UNESCO: Oportunidades e Desafios’. Esta iniciativa dirige-se ao público em geral e tem como objectivo dar a conhecer este galardão da UNESCO e elucidar sobre a forma deste poder contribuir para a promoção dos seus valores naturais e patrimoniais na procura do desenvolvimento da economia local baseada no turismo sustentável.

O evento inicia, pelas 9 horas, no auditório da Câmara Municipal do Porto Santo, mediante uma inscrição prévia. A sessão de abertura conta com a presença da secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada.

Entrega da ‘Bandeira da Ética’

O secretário regional da Educação, Jorge Carvalho, estará presente, pelas 17 horas, na entrega da ‘Bandeira da Ética’ à Associação Desportiva Recreativa Água de Pena (ADRAP), que terá lugar no Polidesportivo do Bairro da Bemposta, na freguesia da Água de Pena, em Machico.

A ‘Bandeira da Ética’ é um processo de certificação dos valores éticos no desporto, dirigido a clubes, escolas, projectos ou qualquer outro tipo de iniciativas e entidades que queiram ver reconhecido e certificado o seu trabalho no âmbito da promoção dos valores éticos através do desporto.

Visita à intervenção florestal

A secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, desloca-se ao Porto Santo e visita, pelas 15h30, a intervenção florestal preventiva no Pico do Facho e Gandaia.

Apresentação pública da obra Coronel Nepomuceno de Freitas

O presidente da Assembleia Legislativa, Tranquada Gomes, estará presente na apresentação pública da obra ‘Coronel Nepomuceno de Freitas – Das trincheiras de Flandres à gestão dos Hospitais Civis de Lisboa’, que terá lugar, pelas 18 horas, no Museu Casa da Luz.

Percurso da Geodiversidade

Apresentação do Percurso da Geodiversidade, pelas 11 horas, na Promenade Marítima Lido – Socorridos, promovido pela Câmara Municipal do Funchal. Paulo Cafôfo estará presente na ocasião.

Concerto da Orquestra de Cordas Ensemble XXI

O Belmond Reid´s Palace acolhe, pelas 21h30, mais um concerto da Orquestra Clássica da Madeira, que apresenta assim a Orquestra de Cordas Ensemble XXI.

Programa

Wolfgang Amadeus Mozart [1756-1791] - Eine kleine Nachtmusik, KV 525 [1787]

Edward Kennedy “Duke” Ellington [1899-1974] - 4 Jazz Songs

Scott Joplin [1868-1917] - 4 Ragtimes

Os bilhetes estão disponíveis na recepção do Belmond Reid´s Palace e custam 20 euros e inclui uma bebida no Cocktail Bar.

Aniversário do Aeródromo de Manobra n.º 3

Cerimónia do 9.º Aniversário do Aeródromo de Manobra n.º 3, pelas 11h30, no Porto Santo.

A cerimónia conta com a presença do representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Ireneu Cabral Barreto e Susana Prada, secretária do Ambiente e Recursos Naturais.

Agenda Assembleia Legislativa da Madeira

Reunião da ‘5.ª Comissão Especializada Permanente de Saúde e Assuntos Sociais’, pelas 11 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Análise de parecer sectorial a enviar à 2ª Comissão Especializada sobre a Proposta de Decreto Legislativo Regional intitulada “Proposta do Orçamento da Região Autónomas da madeira para 2019” bem como a “proposta do Plano e Programa de Investimento e Despesas de Desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira para 2019 – PIDDAR 2019”;

2. Análise e votação do requerimento de Audição Parlamentar, da autoria do PCP, “Sobre o estado da saúde na Região Autónoma da Madeira”;

3. . Análise e votação do requerimento de Audição Parlamentar, da autoria do CDS/PP, intitulada “Esclarecimentos sobre a devolução de fundos europeus concedidos para a compra de equipamentos instalados na Unidade de Medicina Nuclear do Hospital Dr. Nélio Mendonça”;

4. Análise da petição pública, intitulada “Para que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira recomende ao Governo da República, que torne as diligências necessárias para o reconhecimento da ICTIOTERAPIA como medicina complementar”;

5. Emissão de parecer por solicitação do Governo da República relativo ao Projecto de Decreto-Lei que “Aprova a orgânica da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil” – MAI – (Reg. DL 398/2018);

6. Emissão de parecer por solicitação do Governo da República relativo ao Projecto de Decreto-Lei que “Cria as carreiras especiais de sapador bombeiro e de oficial sapador bombeiro da administração central, regional e local, e estabelece o respectivo regime jurídico” – MAI – (Reg. DL 424/2018);

7. Emissão de parecer por solicitação da Assembleia da República relativo ao projecto de Lei n.º 1026/XIII/4ª que “Atribui a colheita de amostras de água e de bio filmes em situações de cluster ou surto aos Técnicos de Saúde Ambiental (1.ª Alteração à Lei n.º 52/2018, de 20 de agosto)”;

Apresentação do III Festival Internacional de Bandolins da Madeira

Conferência de imprensa de apresentação do 3.º Festival Internacional de Bandolins da Madeira, pelas 15 horas, no Teatro Baltazar Dias. O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, estará presente na ocasião.

Seminário ‘Locais de Trabalho Seguros e Saudáveis’

O Centro de Estudos de História do Atlântico, no Funchal, recebe, no seu auditório, pelas 9h15, o seminário ‘Locais de Trabalho Seguros e Saudáveis’ e conta com a presença da secretária da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade.

O principal objectivo desta campanha é sensibilizar para os riscos devidos às substâncias perigosas nos locais de trabalho e promover uma cultura de prevenção de riscos.

Agenda FNAC

O palco da FNAC, no centro comercial Madeira Shopping, recebe, pelas 18h45, um workshop sobre ‘Falar em Público’, com os Agora Speakers Funchal.