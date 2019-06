Espumante Terras do Avô ganha segundo Ouro em dois anos

O primeiro evento dedicado exclusivamente aos espumantes em Portugal, voltou a premiar o primeiro do seu género, o madeirense ‘ Espumante Terras do Avô Super Reserva, um ano mais envelhecido, mas com a mesma qualidade segundo o júri do ‘Brut Experiences 2019’, em Lisboa, que realizou prova cega a 17 de Maio e hoje divulgou os premiados entre 107 espumantes de seis países.

Nesta segunda edição, o “evento que comemora a essência dos espumantes, nacionais e internacionais, onde as pessoas podem contactar com alguns dos melhores produtores e provar este tipo de vinhos, sentir as suas características e aquilo que os distingue”, a distinção pelo segundo ano do mesmo Espumante Terras do Avô, da família Caldeira, do Seixal, é o reconhecimento efectivo da qualidade deste produto feito de forma tradicional com as castas Verdelho e Sercial.

Produzido na costa norte da Madeira, já com 3 anos de estágio na garrafa, venceu a primeira medalha de Ouro no ‘Brut Experiences 2018’, para um ano depois voltar a conquistar a mesma distinção de “um grande espumante”, como dizia o seu promotor Duarte Caldeira.

Já segundo a filha Sofia Caldeira, em declarações do DIÁRIO já depois de conhecer a distinção, este Ouro ao Espumante Terras do Avô é o reconhecimento do trabalho de várias pessoas, com o “método Champenoise, tudo à mão, que conseguiram produzir 1.200 garrafas e tanta qualidade.

Refira-se que o 1.º Concurso Internacional de Espumantes realizado em Portugal, denominado ‘Brut Experience 2018’, avaliou 96 espumantes portugueses, franceses e alemães, distinguindo há menos de um ano um total de 19 com Ouro e nove com Prata.