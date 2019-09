Esperança de vida dos madeirenses sobe para 78,3 anos

Os madeirenses vivem cada vez mais, sendo que a esperança média de vida à nascença entre os anos 2016 e 2018 passou de 78,18 anos para 78,30 anos, segundo os dados hoje divulgados pelo INE. Olhando para a esperança de vida à nascença em Portugal, estimada em 80,80 anos para o total da população, sendo de 77,78 anos para os homens e de 83,43 anos para as mulheres, no triénio 2016-2018, denota-se claramente que estamos abaixo da média nacional.

A esperança de vida à nascença continua a ser superior para as mulheres (81,44 anos), mas a diferença para os homens (74,34 anos) tem vindo a diminuir (há nove anos no triénio 2008-2010 era de 7,83 anos, agora é de 7,1‬ anos) e à semelhança do que acontece na média nacional que é agora de 5,65 anos (em relação a 6,02 em 2008-2010).

Por região NUTS II, segundo o Instituto Nacional de Estatística, foi no Norte que se verificaram os valores mais elevados para a esperança de vida à nascença para o total da população (81,18 anos), para homens (78,25 anos) e para mulheres (83,77), sendo que as maiores diferenças de longevidade entre homens e mulheres observaram-se nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores (7,05 anos) e as menores na Área Metropolitana de Lisboa (5,5 anos).