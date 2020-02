Escola Horácio Bento de Gouveia representado em Tirgu Neamt, Roménia

O Clube Europeu da HBG (da Escola Básico do 2º e 3º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia) promove mais uma mobilidade desde hoje, dia 9 a 14 de Fevereiro, no âmbito do projeto Erasmus+, “You are My Challenge”, seis alunos despediram-se das famílias e com os professores do Clube Europeu HBG, Patrícia Dias e Rómulo Neves partiram para Tirgu Neamt com uma paragem que acabou sendo mais prolongada que o previsto em Viena, devido ao facto de alguma turbulência na rota os ter feito perder o voo de ligação para Iasi.

Entretanto, o animado grupo não perde tempo e já aproveitou para conhecer um pouco de Viena e experienciar atividades tão interessantes quanto extraordinárias como a patinagem no gelo

Amanhã à tarde chegam ao destino onde irão conhecer presencialmente as famílias romenas que os acolherão e iniciarão o programa previsto de atividades no âmbito da troca de conhecimentos sob o tema da manutenção de um estilo de vida saudável e evicção de comportamentos de risco.

Na sua bagagem transportam a vontade de aprender sobre novas culturas, novos modelos de ensino, novas amizades e um enorme espírito de aventura. A ansiedade acompanha a alegria imensa por fazerem parte desta primeira comitiva a integrar esta semana de ensino-aprendizagem numa escola diferente e com pessoas de diversos países; Turquia, Letónia, Países Baixos e claro os anfitriões romenos. Na escola Colegiul Tehnic “Ion Creanga”, os parceiros no projecto serão agraciados com apresentações de música, dança, teatro e outros aspectos culturais.

O programa da semana contempla ainda atividades diversificadas: workshops, conferências, e a visita cultural à cidade que os acolhe, bem como à sua capital.

No regresso, alunos e professores irão disseminar junto dos colegas as vivências e as tarefas a serem concluídas até à mobilidade seguinte, que ocorrerá em maio deste ano aos Países Baixos. A todos desejamos experiências inesquecíveis.