Escola Francisco Franco destaca boas notas nos exames nacionais

A Escola Secundária Francisco Franco passou de 28 alunos com classificação de 20 valores nos exames nacionais no ano passado para 39 nos deste ano, divulgou o conselho executivo da escola num texto sobre os resultados publicado hoje a nível nacional. No conjunto dos 1934 exames realizados por alunos internos, houve nesta instituição de ensino 301 classificações iguais ou superiores a 17 valores. Os vinte valores foram alcançados nas disciplinas de Alemão, Biologia e Geologia, Desenho A, Geometria Descritiva A, Economia A, História da Cultura e das Artes, Matemática A, Matemática B e Matemáticas Aplicada às Ciências Sociais.

Nas boas notas, a direcção faz referência 723 classificações iguais ou superiores a 14 valores, valor mínimo estipulado para candidatura a alguns cursos. “Em termos percentuais, estes números mostram que 15,5 por cento dos alunos da Francisco Franco, que realizaram os exames na condição de internos, tiveram classificações iguais ou superiores a 17 valores. Se contemplarmos as notas de exame iguais ou superiores a 14 valores, verificamos que 37 por cento dos estudantes atingiu esse rendimento”, sublinha a nota enviada à Redacção. Ainda de acordo com a análise realizada pela Francisco Franco todas as disciplinas tiveram média positiva.