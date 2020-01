A Escola Básica dos 2.° e 3.° ciclos Dr. Eduardo Brazão de Castro irá proporcionar, entre os dias 13 e 17 de Janeiro, uma semana temática, concluindo assim o trabalho interdisciplinar realizado ao longo deste semestre.

Abordando os temas ‘Áreas protegidas/Reservas na Madeira’ no 5.° ano e ‘Alimentação e vida saudável’ no 6.° ano, os alunos foram desenvolvendo os temas, ao longo do semestre, relacionando-os com os seus currículos e através de diversas actividades conseguiram adquirir aprendizagens significativas.

Os alunos do 5.° ano realizaram uma visita à Vereda do Fanal tendo visitado uma zona da floresta Laurissilva classificada de Património Mundial Natural pela UNESCQ e de Reserva de Repouso e Silêncio pelo Parque Natural da Madeira, preparando-se agora para observar a parte marinha da Reserva Natural do Garajau, através de uma viagem de bote.

Já os alunos de 6.° ano calcularam o seu índice de massa corporal, tiveram um lanche constituído apenas por alimentos vegan e na próxima semana irão ter um almoço oriental na Escola, incluindo novos ingredientes e contrastes de sabores característicos da cozinha oriental.

Os encarregados de educação foram convidados a participar em algumas atividades, uma vez que são elementos importantes para o sucesso da aprendizagem.

No desenvolvimento destes projectos, a Escola contou com a colaboração de várias entidades, nomeadamente, o Centro de Saúde de São Roque, o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, a Associação Vegan Madeira, a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, e Associação de Orientação da RAM, para além da colaboração de projectos dinamizados na Escola (RBES, BibliotecaMais, Eco-Escolas) que reforçaram e permitiram consolidar o trabalho realizado.

Os trabalhos dos alunos estarão expostos na escola, juntamente com apresentações, jogos interactivos e momentos de convívio e de promoção de actividades saudáveis.