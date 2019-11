Escola dos Barreiros recebe comitiva europeia do projecto ‘Water is Life’

A Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, também conhecida por Escola dos Barreiros, participa activamente no Programa ERASMUS+, da União Europeia.

Neste momento, o estabelecimento de ensino funchalense recebe uma comitiva de 36 professores e alunos da Grécia, Lituânia, Bulgária e Alemanha, no âmbito do projecto ‘Water is Life’. Juntamente com 15 professores e alunos da Escola dos Barreiros, os parceiros europeus estão a desenvolver tarefas associadas ao tema, que incluem a realização de um Seminário Internacional sobre os perigos e a poluição da água.

De desatar outras actividades, como a percepção da relevância das levadas na Madeira, a importância vital da economia do mar, que envolvem visitas à Estação de Biologia Marítima da Madeira, caminhada numa Levada, entre outras iniciativas. A importância da água e do mar toma ainda relevo na actividade a desenvolver a bordo do catamaran e nas actividades lúdico desportivas como kayaking, windsurfing e paddling.

Esta mesma comitiva foi recebida pela presidência da Câmara Municipal do Funchal, onde os alunos apresentaram trabalhos realizados o longo dos últimos meses.

No início do próximo ano, é a vez dos professores e alunos funchalenses deslocarem-se à Grécia, onde irá terminal o projecto.

De referir que, neste momento, a Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco está envolvida em seis projectos ERASMUS+, parcerias estratégicas, com actividades a decorrer regularmente, que envolvem directamente 16 países da União Europeia, incluindo Israel como país observador.