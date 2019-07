Escola do Lombo do Guiné ganha projecção internacional

A Agência Nacional – Erasmus mais confirmou, na semana passada, a aprovação do projecto europeu ‘Children’s Social Inclusion And Promotion Of Teachers Abilities And Skills’ (‘Inclusão Social das Crianças e Promoção das Capacidades e Habilidades dos Docentes’), que irá possibilitar a mobilidade de professores e alunos, a outros países da Europa, como a Grécia, a Roménia e a Turquia.

Este projecto terá a duração de 24 meses (de 1 de Julho a 31 de Agosto de 2019) e os seus coordenadores serão as professora Alice Alves e Laura Silva, da Escola do Lombo do Guiné.

De acordo com o director daquele estabelecimento de ensino, Arlindo Carvalho, “a escola cumpre mais uma meta que estabeleceu na vigência do seu mandato, que era a de que a EB1/PE/C do Lombo do Guiné, se projectasse a nível europeu e, além disso, fosse uma escola aberta ao mundo e intercultural”.

Arlindo Carvalho explica ainda que este projecto tem duas finalidades principais: “estabelecer parcerias com escolas europeias, de modo a conhecer outras realidades ao nível da educação; “proporcionar aos nossos alunos o contacto com alunos europeus, bem como alargar os seus horizontes ao nível cultural, social e educacional”.