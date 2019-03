Escola do Caniço é “escola de excelência”

Miguel Albuquerque marca presença esta tarde no aniversário da Escola Básica do Caniço. Numa intervenção de pouco minutos, o presidente do Governo elogiou a “escola de excelência” e enalteceu o diversos projectos desenvolvidos. “Temos que continuar a fazer uma aposta naquilo que é importante” referindo-se à educação e formação.

Armando Morgado, presidente do Conselho Executivo daquele estabelecimento de ensino, deu conta que actualmente a EB23 do Caniço tem actualmente 160 professores, 60 funcionários, 1050 alunos no ensino diurno e mais de uma centena à noite. “Uma escola de qualidade” é o ideal do estabelecimento de ensino que assinala 20 anos de existência, “uma escola pública, inclusiva e de qualidade”.

Nesta longa sessão comemorativa vão ser homenageadas duas centenas de alunos e as duas melhores turmas do ano lectivo anterior.

Armando Morgado aproveitou o palco para chamar a atenção dos responsáveis políticos. Reclamou a necessidade de “repensar o trânsito junto à escola” e de ser criada “doca para autocarros”.

Apesar do desejo de querer continuar na linha da frente, avisou a tutela que não basta ter as salas do futuro. Importa também criar as condições necessárias