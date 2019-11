Escola da ‘Levada’ recebe grupo de Erasmus em projecto sobre escola inclusiva

Entre 12 e 16 de Novembro, a Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva recebe um grupo de professores e alunos de diferentes países estrangeiros, entre os quais: Croácia, Espanha, Turquia, Bélgica e Lituânia)

Esta deslocação acontece no âmbito de um projecto do programa ERASMUS+, dedicado às novas metodologias de ensino. Subjacente está o tema ‘a school for all’ (’uma escola para todos’), pelos que os alunos irão debater a escola inclusiva e em particular as metologias de ensino - KA229 – ‘NEW TEACHING METHODOLOGIES (NTM) - Blended and cooperative learning’.

Neste escola, o projecto está a cargo das professoras Marlene Ramos e Laurinda Jardim.

Os alunos de Erasmus, acolhidos por alunos madeirenses ao longo da semana, irão participar em diversas actividades na escola e na ilha. Este projecto conta já com duas deslocações, a Madrid (Espanha) e a Zapresic (Croácia), num clima de intercâmbio entre alunos, famílias envolvidas e professores.