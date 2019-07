Escola da APEL promove peregrinação entre Funchal e Ponta do Sol

‘Trilhos de São Tiago’ é um projecto nascido e planeado na Escola da APEL, que consiste numa peregrinação entre a freguesia Santa Maria Maior (Funchal) e a freguesia dos Canhas (Ponta do Sol) a realizar nos dias 1, 2 e 3 de Agosto.

Esta peregrinação pretende ligar as Igrejas do Socorro (São Tiago Menor), do Jardim da Serra (São Tiago Menor) e dos Canhas (São Tiago Maior) através de caminhada, serviço e oração.

Os interessados poderão inscrever-se online, estando as inscrições limitadas a 30 participantes.