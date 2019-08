Escola Básica Lombo da Guiné vence desafio Turma da Escola Missão Continente

A Escola Básica do Lombo da Guiné, na Madeira, é a grande vencedora do programa educativo Escola Missão Continente, para o ano lectivo 2018/2019, que pretende apoiar as escolas na sensibilização para uma alimentação saudável e um consumo consciente, abordando temas como nutrição, desperdício alimentar ou o uso excessivo do plástico.

O desafio foi lançado a nível nacional, junto dos estabelecimentos escolares do 1.º Ciclo do Ensino Básico e o trabalho desenvolvido pela escola madeirense acabou por se destacar entre os 160 trabalhos recebidos que envolveu o empenho de mais de 265 alunos e 35 professores a nível nacional, tendo recebido um prémio de €1000 em material escolar.

Para alcançar o primeiro lugar, a instituição de ensino madeirense desenvolveu um conjunto de actividades de ordem didáctica e de sensibilização dedicado à alimentação saudável. Com a colaboração de 20 alunos, acompanhados por um professor, a EB1 do Lombo da Guiné apresentou um trabalho em formato de vídeo, com músicas de fundo ligadas aos temas (alimentação saudável e actividade física).

Segundo a organização, além desta iniciativa, a turma madeirense realizou ainda uma visita ao Continente, tendo igualmente criado um semáforo nutricional para a sala de aula, através de recortes e ilustrações colocado no quadro. Em parceria com o projecto EGO, os alunos também foram submetidos a uma avaliação física, com medições corporais e outros, tendo, entretanto, organizado uma roda de actividades (com cartolinas), em que, à semelhança de uma roda da sorte, os alunos foram sorteando a actividade a desenvolver, entre dança, relaxamento (ioga), actividade física e outras.

Recorde-se que a Escola Missão Continente é uma das diversas iniciativas de responsabilidade social do Continente, no âmbito do seu compromisso para a construção de um futuro mais sustentável, alinhada com os Objectivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.