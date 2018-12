Escola Básica e Secundária D. Lucinda Andrade promove actividades de educação ambiental

A Escola Básica e Secundária D. Lucinda Andrade deu hoje (terça-feira) início a um conjunto de actividades de educação ambiental, promovidas no âmbito do programa Eco-Escolas e integradas no programa de encerramento do primeiro período lectivo daquele estabelecimento de ensino. Hoje, decorreram quatro sessões da acção de sensibilização ‘Plasticologia Marinha’, promovida pela coordenação Eco-Escolas daquele estabelecimento de ensino em parceria com o Oceanário de Lisboa, destinadas a todos os alunos do 2.º ciclo da escola.

De manhã decorreu a acção de sensibilização ‘Recursos Geológicos do Arquipélago da Madeira: valores naturais a proteger’, iniciativa que se insere na participação daquela escola no concurso escolar GEA-Terra Mãe, projecto promovido pela Secretaria Regional do Ambiente e no qual aquela escola da costa norte totaliza cerca de metade das candidaturas apresentadas pelas escolas da Região.

De referir que a referida acção de sensibilização tem por público-alvo os alunos de 3.º ciclo da escola e contará, na sua concretização, com a colaboração da Associação Insular de Geografia da Madeira.

Na quinta-feira, dia 13 de Dezembro, o dia iniciar-se-á com a abordagem à temática da floresta, designadamente das ‘Plantas invasoras da RAM’, assunto que será tema de uma palestra dinamizada com a colaboração do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza da RAM, tendo por público-alvo os alunos de 3.º ciclo e secundário.

Após esta actividade decorrerá um almoço “alternativo” à ementa habitual, mais saudável e sustentável: um almoço vegetariano, a propósito da evocação do Dia Europeu da Alimentação e da Cozinha Saudáveis, destinado a toda a comunidade escolar. Alertar para a problemática ambiental do consumo excessivo de alimentos de origem animal, bem como contribuir para a erradicação do estigma de que a alimentação vegetariana não é tão agradável quanto a alimentação convencional constituem os principais objectivos daquela iniciativa.

Na sexta-feira, dia 14 de Dezembro, a semana encerrará tendo por tema a biodiversidade marinha, com particular enfoque nos cetáceos da Madeira, tema da palestra e workshop “Cetáceos da Madeira”, que contarão com a colaboração do Museu da Baleia da Madeira, iniciativas que têm por público-alvo de igual modo os alunos de 3.º ciclo e secundário.

Para mais informações, os interessados podem contactar o professor Renato Azevedo, coordenador Eco-Escolas deste estabelecimento, pelos telefones 291721360 ou 916814458.