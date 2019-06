Equipa de investigadores do OOM coloca Madeira no mapa do ‘MoveBank’

Uma equipa de investigadores do OOM – Observatório Oceânico da Madeira - colocou a Madeira no mapa do MoveBank, uma plataforma online que permite a partilha e seguimento de movimentos de animais através de biomarcadores, a nível mundial.

A grande novidade dada por esta equipa é a de que, a partir de agora, o público em geral pode seguir o tracking da baleia-piloto-tropical (Globicephala macrorhynchus), marcada com um transmissor de satélite durante os trabalhos de campo do mês de maio.

É de salientar que estes são os primeiros dados da ilha da Madeira no MoveBank, e são designados por ‘Whale Telemetry - Oceanic Observatory of Madeira’, porque vão ao encontro dos objectivos do Projeto OOM.

Com esta nova possibilidade de estudo, o OOM passa a tornar-se um verdadeiro observatório vivo. Nesta plataforma foram também introduzidos os dados recolhidos de duas baleias-piloto já marcadas anteriormente.

Este estudo é desenvolvido por investigadores do MARE, do CIIMAR/CIMAR e do CIMA, no âmbito dos projetos OOM, MARCET e MarInfo.

Os movimentos da baleia marcada recentemente pela equipa do OOM podem ser seguidos em tempo quase real.