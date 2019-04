Equipa de helitransporte dos Bombeiros Municipais de Machico à espera do pagamento

Os bombeiros da corporação de Machico da equipa de helitransporte ainda não receberam o pagamento pelo trabalho realizado durante os incêndios de 2018, denunciou a concelhia de Machico do PSD. Segundo nota do partido, o Serviço Regional de Protecção Civil já desbloqueou a verba, mas a Câmara ainda não terá feito a sua parte.

“O PSD tem a informação de que as verbas para serviço já foram desbloqueadas pelo Serviço de Protecção Civil da RAM, mas, no entanto, a Câmara Municipal de Machico ainda não operacionalizou o respectivo pagamento”, afirmam os social-democratas, que teme que falta de pagamento destes honorários influencie a constituição de futuras equipas de helitransporte para combate aos fogos. No texto enviado, o PSD diz que é “difícil de compreender” a falta de pagamento por parte da Câmara socialista, “atendendo que este gere anualmente cerca de 10 milhões anuais”.