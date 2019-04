Envelhecimento activo debatido no passado dia 6

A Associação Desportiva e Recreativa de Água de Pena (ADRA) investiu no envelhecimento activo e saudável e assinalou no passado dia 6 de Abril o Dia Mundial da Actividade Física com uma conferência subordinada ao tema, que decorreu no Fórum Machico. O evento contou com oito oradores que ao longo da manhã partilharam “um conjunto de ideias e experiências, de forma a que o processo de envelhecimento seja acompanhado de saúde e qualidade de vida”, referiu a organização, no texto sobre a iniciativa.

Deste encontro ficaram as conclusões, como a de que hoje os idosos estão mais activos e intervenientes (principalmente as mulheres) e que procuram cada vez mais actividades desportivas, de lazer e culturais, como forma de combater as demências, o isolamento e a exclusão social, referem. “A sociabilização e a actividade física, aliadas a uma boa alimentação são as principais estratégias para que os idosos sejam mais autónomos e saudáveis. É ainda unânime que o envelhecimento deve ser preparado logo desde a infância e que deve ser encarado de forma positiva e feliz”.

Segundo esta organização, na Madeira 16% de população tem mais de 65 anos, uma percentagem com “tendência para aumentar exponencialmente nos próximos anos”.

A iniciativa contou com o apoio da Associação de Desporto para Todos, da Câmara Municipal de Machico, da Junta Freguesia de Machico, da Universidade Sénior de Machico e da Clínica Médica de Machico.