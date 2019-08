A medalha de mérito da cidade do Funchal, grau ouro, acaba de ser entregue à Associação Amigos do Funchal, em Aschinger, uma cidade alemã geminada com o Funchal pela ligação aquando do aluvião de 1993 e pela cooperação entre os bombeiros de ambas as cidades e também a João Nunes e Carina Alves em representação da cidade de Saint Helier, em Jersey, mais concretamente para o Comité da geminação Sain Helier – Funchal que tem dinamizado várias iniciativas junto dos emigrantes.