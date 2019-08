Entre as nuvens e o sol em dia de alerta amarelo

Apesar da Madeira estar hoje sob aviso amarelo devido ao tempo quente, as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfeta (IPMA) apontam para este sábado, 24 de Agosto, alguma nebulosidade para a Costa Norte da Madeira e Porto Santo, e sol para as restantes zonas da ilha.

Nunca é demais relembrar os cuidadosa ter na exposição solar. É importante o uso de óculos de sol, chapéu, protector solar e roupa fresca e leve.

O vento será fraco a moderado (até 30 km/h) de nordeste, tornando-se moderado a forte (até 40 km/h) nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira a partir da tarde, por vezes com rajadas até 60 km/h, e temporariamente em alguns locais montanhosos a partir do final da tarde.

ESTADO DO MAR:

Costa Norte: Ondas de nordeste com 1 a 2 metros.

Costa Sul: Ondas inferiores a 1 metro.

Temperatura da água do mar: 23/24ºC