Vacinação contra a gripe aproxima-se da meta de 2,5 milhões definida pela DGS

Mais de 2,4 milhões de pessoas já foram vacinadas contra a gripe, um número que se aproxima da meta definida pela Direção-Geral da Saúde (DGS) para a campanha de vacinação sazonal que arrancou em setembro.

Segundo o relatório semanal da DGS, hoje divulgado, 2.424.877 pessoas já receberam a vacina contra a gripe, das quais perto de 1,3 milhões nos centros de saúde e as restantes 1,1 milhões nas farmácias.

A campanha de vacinação sazonal de 2025-2026 arrancou em 23 de setembro, com a DGS a apontar para a meta de vacinar 2,5 milhões de pessoas contra a gripe e 1,5 milhões contra a covid-19.

Os dados hoje divulgados indicam que a cobertura vacinal nas pessoas com mais de 60 anos está perto dos 64%, subindo para os 85% nos idosos com 85 ou mais anos.

Quanto à covid-19, o relatório da DGS indica que 1,3 milhões de pessoas receberam o reforço sazonal este ano, 680 mil das quais nos centros de saúde e 618 mil nas farmácias que participam na campanha de vacinação.

A cobertura vacinal da covid-19 é mais baixa do que a da gripe, atingindo apenas os 37,6% no total das pessoas com 60 ou mais anos e os 58,4% nos idosos com 85 ou mais anos.

A procura das urgências hospitalares, da linha SNS 24 e do INEM aumentou na primeira semana de dezembro, impulsionada pelo aumento de casos de gripe e infeções respiratórias, que atingiram níveis superiores aos de épocas anteriores, segundo a DGS.

Segundo o relatório de resposta sazonal em saúde, verificou-se, neste período, um aumento do número total de episódios de urgência hospitalar, totalizando 128.602, mais 1,7% do que na semana anterior.

No início do mês, a diretora-geral da Saúde, Rita Sá Machado, manifestou-se satisfeita com a resposta dos portugueses ao apelo das autoridades para a vacinação contra a gripe e com o aumento da adesão nos profissionais de saúde.

Recentemente, o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças (ECDC, sigla em inglês) apelou aos países da União Europeia para acelerarem a vacinação porque os casos de gripe estão a surgir três a quatro semanas mais cedo e a circulação está a ser impulsionada por uma nova estirpe de gripe A (H3N2), subtipo K.