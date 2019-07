Encontro Municipal de Juventude da Calheta conta com a participação de 200 pessoas

A Câmara Municipal da Calheta volta a promover esta sexta-feira, 26 de Julho, pelo quinto ano consecutivo, o Encontro Municipal de Juventude da Calheta, a partir das 14 horas, no auditório do Mudas.

Até à data, cerca de 200 pessoas já se inscreveram para participar na iniciativa que tem como mote ‘Acredita no teu projecto’ e reúne um leque de oradores de renome que irão abordar diversas áreas importantes para os jovens, como as redes sociais e o desporto numa vertente turística. Sendo a comunicação o cerne de qualquer empreendimento, o director do Diário de Notícias da Madeira, Ricardo Miguel Oliveira, será o primeiro convidado a falar, numa intervenção onde abordará a importância da comunicação social.

Seguir-se-á as intervenções de António Abreu e João Fernandes, da Freeride Madeira. Logo depois, no segundo painel, irão estar presentes dois Youtubers portugueses já bem conhecidos entre os jovens portugueses, nomeadamente, o Sirkazzio e a Catarina Perez.

A sessão da manhã será presidida pelo vice-presidente da Autarquia da Calheta, Nuno Maciel, e contará com a interpretação de uma música pela voz de Micaela Setim, uma jovem natural da freguesia dos Prazeres.

À tarde, a sessão de encerramento, marcada para as 17h15, será presidida pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e pelo Presidente da Câmara Municipal da Calheta, Carlos Teles.

De acordo com informações facultadas pela autarquia calhetense, a ideia passa por ouvir os jovens da Calheta, conhecer as suas preocupações e ansiedades e proporcionar-lhe, em simultâneo, um espaço de abertura de horizontes pessoais e profissionais, procurando mostrar-lhes que a Câmara “está com eles” e aponta oportunidades, mostrando exemplos de como é possível singrar em Portugal.

O encontro termina com o sorteio de 5 pc’s portáteis e 5 tablets entre os jovens presentes, uma noite no Savoy Calheta Beach e ainda 5 entradas duplas para o espetáculo do dia 26 de Julho, dos 4Litro no MUDAS.