Encontro com o escritor e professor Ernesto Rodrigues

O escritor e professor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Ernesto Rodrigues, é o convidado do VI Encontro de Leitura “Na Companhia dos Escritores”, que terá lugar na Universidade da Madeira, no dia 14 de dezembro.

Neste encontro, Ernesto Rodrigues irá dar a conhecer o seu mais recente romance, Um Passado Imprevisível (Gradiva, 2018), e abordar algumas das questões essenciais à reflexão sobre o homem incluídas na obra, como “O que sabemos da vida que julgamos ter vivido, se nem sempre assistimos às consequências dos nossos actos? Conhecemos quem está ao nosso lado e o efeito que, na nossa ausência, sobre ele produzimos? Quando pensamos ter quebrado todas as amarras, não será cada movimento condicionado por outrem?”.

A iniciativa é organizada pela Conselho de Cultura, com a colaboração dos investigadores do CLEPUL – Polo UMa, e terá lugar no Auditório da Reitoria da UMa, no Colégio dos Jesuítas, a partir das 18h. O encontro tem entrada livre e está aberto à participação de todos os interessados.