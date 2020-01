Encerramento de troço da via rápida no Funchal provoca congestionamento no trânsito

O corte da via rápida, no Funchal, entre o nó 12 (Pestana Júnior) e o nó 10 (Santo António), no sentido Machico-Ribeira Brava, está a gerar algum congestionamento no trânsito.

De recordar que este troço estará encerrado todas as noites entre as 21h e as 6 horas do dia seguinte, entre os dias 18 de Janeiro e 1 de Fevereiro, mantendo-se igualmente encerrado nos dias 19 de Janeiro (hoje) e 26 de Janeiro (domingo).

Este encerramento deve-se aos trabalhos de reparação e consolidação da parte superior das escarpas sobrejacentes ao emboquilhamento norte do túnel Dr. João Abel de Freitas, a cargo da Direcção Regional de Estradas.

Alternativas:

Como alternativa a quem circula na VR1 no sentido Machico-Ribeira Brava a saída será obrigatoriamente no nó 12 (Pestana Júnior), seguindo a sinalização de rota alternativa em direcção à Estrada Regional 118 (Rua da Ribeira de João Gomes), Via 25 de Abril (Cota 40), Rua das Maravilhas e Caminho de Santo António, para retomar a VR1 no nó 10 (Santo António).

Em alternativa poderá também ser retomada a VR1 no nó 9 (Pilar), devendo para o efeito a circulação continuar pela Cota 40 e Estrada da Liberdade.