Empresas madeirenses vencem prémios em iniciativa do Turismo de Portugal

Duas empresas madeirenses foram recentemente premiadas na final do concurso organizado pelo Turismo de Portugal e pela empresa ‘Os Territórios Criativos’, com vista à criação de programas que promovam o empreendedorismo e estimulem o desenvolvimento de negócios inovadores com impacto no sector.

A grande final ocorreu esta quinta-feira, 5 de Dezembro, em Coruche, e premiou a empresa DigitalPoints com o 2.º lugar, recebendo um prémio monetário de 1.000€.

O Funchal acabou por conseguir outro lugar no pódio, com o projecto designado HomeCarShare, que arrecadou 500€, ao ficar no 3.º lugar.

A Soul-Speaking Out Loud, um projecto ligado às Aldeias de Xisto, foi a grande vencedora do evento, levando um prémio de 5.000€.

Recorde-se que a participação desta empresa na fase final do concurso ocorreu depois de o Funchal ter recebido em Setembro, uma oficina do Roadshow, promovida pelo Turismo de Portugal e pela empresa ‘Os Territórios Criativos’, onde foram apresentados dois programas nacionais de aceleração no sector do Turismo, nomeadamente o ‘Tourism Up’ e o ‘Tourism Taste’.

Fruto desta apresentação, a DigitalPoints foi seleccionada para a fase seguinte, tendo recebido o apoio da Câmara Municipal do Funchal para a realização de 3 ‘bootcamps’ em território continental.

Os projectos agora premiados são descritos como “inovadores com foco na sustentabilidade”, refere a Autarquia do Funchal, salientando que a atribuição destas verbas serão posteriormente utilizadas na “alavancagem destes negócios que contribuirão para a qualificação do Funchal enquanto destino turístico de excelência”.

Recorde-se que esta iniciativa percorreu 50 cidades do país, de onde resultaram 250 candidaturas de ideias de negócio, das quais, apenas 49 chegaram à fase de concurso.