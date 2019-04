Empreendipédia coordenada por madeirenses é apresentada no Porto (com vídeo)

A Empreendipédia - Dicionário de Educação para o Empreendedorismo, coordenada por dois madeirenses, o professor catedrático José Eduardo Franco e pelo professor Jacinto Jardim, está a ser apresentado na Porto Business School.

É uma obra inédita em Portugal. Decorre neste momento apresentação pública e o DIÁRIO está acompanhar. A apresentação da obra está a cargo da professora Anabela Pereira da Universidade de Aveiro, do professor Daniel Bessa, da Universidade do Porto e Ex-Ministro da Economia e do professor Carlos Brito da Universidade do Porto.