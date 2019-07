Emigrantes madeirenses procuram “ter mais voz na Região”

À pergunta: “A comunidade [portuguesa no Reino Unido] sente necessidade de ter voz na Região?”, Eugénio Perregil foi imperativo: “Sente e tem o desejo de ter essa voz”, respondeu o membro do Comité Cívico Português, no Fórum Madeira Global que está a ter lugar, esta quarta-feira, no Savoy Palace. À mesma questão, a deputada no parlamento de Jersey, no Reino Unido, Carina Alves, afirmou que não consegue responder com segurança, mas sabe que a maior parte da comunidade madeirense tem como objectivo voltar para a Madeira no futuro, e aqueles que estão ligados à política no Reino Unido, eventualmente também gostariam de estar envolvidos na política na Região. A deputada luso-descendente disse ainda que “há muitos jovens [também luso-descendentes] que não sabem falar português e querem ter essa ligação com a Madeira”. Carina Alves lembrou que existe “um cônsul honorário na ilha, mas comunidade sente que não há um centro” com informação orientada para os madeirenses: “Muitos portugueses nem sabiam que podiam votar”, disse.

Por outro lado, Eugénio Perregil alertou para a necessidade de uma mudança de mentalidade “dos que cá estão olharem de forma diferente para os emigrantes”.

E também José Luís Carneiro pediu que os próprios emigrantes sejam mais tolerantes com os migrantes actuais: “Não podemos esquecer que muitos dos problemas que passam os cidadãos migrantes de hoje, os portugueses já passaram quando fugiram de um ditadura para a democracia”.