A vice-presidente da Assembleia Legislativa Regional, Fernanda Cardoso, recebeu, esta manhã no parlamento madeirense, a Embaixadora da República da África do Sul, Mmamokwena Gaoretelelwe, que se fez acompanhar pelo Cônsul da República da África do Sul na Região, Peter Booth.

O encontro serviu essencialmente para a apresentação de cumprimentos.