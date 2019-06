“Educação ambiental deve começar em casa”

Susana Caldeira, Directora Pedagógica na Escola Profissional Atlântico confessa ser “particularmente sensível e preocupada relativamente à temática ambiental”.

Neste Dia Mundial do Ambiente defendo que “toda a educação deve começar em casa”. E sendo assim, “para além de fazer a devida separação do lixo e tomar as medidas possíveis para defesa do ambiente”, acredita que “a melhor acção é a sensibilização”.

“Sendo mãe e professora, encontro-me numa posição privilegiada para sensibilizar para as questões e boas práticas ambientais. Tento sempre incutir o lema escutista que trago da infância: Deixar o Mundo um pouco melhor do que o encontrámos’”.