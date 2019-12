Edifícios licenciados e concluídos crescem na Região Autónoma da Madeira até Setembro

De acordo com os dados da Direcção Regional de Estatística divulgados hoje, dia 12 de Dezembro, entre Janeiro e Setembro de 2019, o número de edifícios licenciados e concluídos crescem na Região Autónoma da Madeira.

Foram licenciados 278 edifícios, traduzindo-se num aumento de 11,6% face ao mesmo período de 2018 (249).

Das obras de edificação e demolição licenciadas, 60,4% correspondiam a construções novas (168), das quais 87,5% tinham como destino a habitação familiar (147).

Estas obras originaram o licenciamento de 245 fogos em construções novas para a habitação familiar, mais 42,4% relativamente ao período homólogo (172).

Quanto aos edifícios concluídos, neste mesmo período, aumentaram 42,6% face ao período homólogo, totalizando 241 edifícios, dos quais 53,9% dizem respeito a construções novas para habitação familiar (130).

No que se refere aos fogos concluídos em construções novas para habitação familiar (191), os resultados indicam um acréscimo de 34,5% face ao mesmo período de 2018 (142).

De referir ainda que, segundo o INE, a Madeira destaca-se a nível nacional (a par de Lisboa) com um acréscimo do número de edifícios concluídos no terceiro trimestre de 2019 (57,1%) .