Ecocartão já recolheu cerca de seis toneladas de resíduos nas Escolas do Funchal

A Câmara Municipal do Funchal deu início, no passado dia 8 de Outubro, ao Projecto Ecocartão Escola, que visa incentivar a comunidade escolar a aperfeiçoar as boas práticas ambientais no domínio da gestão de resíduos sólidos. Até à data, em nove escolas, já foram recolhidos um total de 5.704 kg de resíduos recicláveis.

“Estamos muito satisfeitos com o trabalho que tem vindo a ser feito pelas escolas e pelos alunos, são resultados muito animadores, pois em menos de dois meses recolhemos quase seis toneladas de resíduos de papel/cartão, embalagens de plástico, metal e vidro”, congratulou-se a vice-presidente da autarquia, Idalina Perestrelo, que tutela o pelouro do Ambiente, face aos resultados apresentados.

Os valores da recolha estão distribuídos por 2.816 Kg de papel/cartão e 2.709 Kg em embalagens de plástico, metal e vidro. No que diz respeito à recolha per capita de cada escola, os valores, até à data, encontram-se entre 0,29 kg/aluno e 1,2 kg/ano.

A autarca explica que “os resíduos recolhidos são essencialmente os de menor densidade, ou seja, papel e cartão, embalagens de plástico e metal, uma vez que a produção de resíduos de vidro de embalagem nas escolas resume-se praticamente ao vidro utilizado na confecção de refeições”.

Perante este sucesso, Idalina Perestrelo assume a continuação do projecto, “com a forte aposta na sensibilização ambiental por parte da autarquia e com a dedicação dos alunos, docentes e não docentes”. E deixa a mensagem: “Esperemos que estes números continuem a crescer”.