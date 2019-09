EB1/PE Ribeiro Domingos Dias inicia projecto Erasmus + este ano lectivo

A EB1/PE Ribeiro Domingos Dias iniciará este ano lectivo um projecto Erasmus + no âmbito da Acção Chave 2 – projecto de parceria para o intercâmbio de boas práticas, com a duração de dois anos. A França é o país coordenador deste projecto, onde também participam as escolas: OGEC Ecole Ste Catherine -St Joseph (França); Gradinita cu PROGRAM Prelungit ‘Vis de Copil’ (Roménia), Ecole Maternelle Albertine Mignard (ilha de Guadalupe-França) e a Eb1/PE Ribeiro Domingos Dias (ilha da Madeira – Portugal).

O projecto SHARE – Stronger togehter; Heritage; Arts & culture; Respect; Europe visa, essencialmente, trabalhar e consciencializar os alunos para uma cidadania europeia e para uma Europa Unida.

Este projecto irá ainda promover a diversidade europeia através do conhecimento e partilha da cultura, da história, do património, das tradições e costumes dos países parceiros contribuindo para uma maior tolerância, desenvolvimento do espírito crítico, a aceitação e apreço mútuo, empatia, entre outros valores subjacentes ao trabalho colaborativo e que contribuem para aquisição das competências do seculo XXI.