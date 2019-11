EB1/PE e Creche Professor Eleutério de Aguiar assinalou o Dia Nacional da Língua Gestual

A EB1/PE e Creche Professor Eleutério de Aguiar, em Santa Maria Maior, no Funchal, assinalou hoje as comemorações do Dia Nacional da Língua Gestual Portuguesa. Conhecida por ser a escola de referência para a Educação Bilingue de Alunos Surdos de 1º Ciclo e Pré-Escolar da RAM, é aqui que se desenvolve o currículo de Língua Gestual Portuguesa e Português, ambas como primeira ou segunda línguas, mediante a situação de cada criança.

A iniciativa que contou com a presença do Vereador da Câmara Municipal do Funchal, Rúben Abreu, que destacou “o papel notável da escola na formação bilingue dos jovens surdos na Região, desde a criação, em 1965, do primeiro Instituto de Surdos do Funchal, pelas mãos do Professor Eleutério de Aguiar e da Professora Dina Gomes, bem como na promoção dos direitos das pessoas surdas”, sublinhando que são “propósitos inteiramente alinhados com a visão do Município do Funchal, que acaba de ser reconhecido como Município do Ano 2019 a nível nacional, justamente pela promoção de políticas públicas inclusivas, com vista a esbater as barreiras físicas, cognitivas e sociais que se afiguram às pessoas portadoras de deficiência”.

Recorde-se que o Município foi reconhecido pela Universidade do Minho por medidas concretas nas áreas da mobilidade, do lazer e da cultura, entre outras. Rúben Abreu, que tutela os Recursos Humanos no Funchal, destaca ainda “o trabalho da Autarquia na inclusão social e profissional das pessoas portadoras de deficiência”. 36 os colaboradores dos quadros da Câmara que estão “plenamente integrados” num “meritório trabalho em rede entre diversas instituições, com vista à igualdade de direitos e ao pleno cumprimento dos princípios de uma Cidade Educadora como o Funchal”.

O vereador esteve acompanhado pela Presidente do Conselho Diretivo da Escola, Ana Isabel Monteiro, e do Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, Guido Gomes.