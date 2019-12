Easyjet cancela voo de Lisboa para o Funchal que deveria partir às 18h55

O voo EC7605 da companhia easyjet,que deveria partir de Lisboa às 18h55 com destino ao Funchal, foi cancelado. A informação foi dada aos passageiros, em Lisboa e já consta do site do Aeroporto da Madeira. O avião deveria chegar ao Aeroporto Cristiano Ronaldo às 20h40.

Do mesmo modo, o voo EC7606, que partiria ás 21h10, com destino a Lisboa, foi cancelado.

O nevoeiro que está a afectar a zona do Aeroporto de Lisboa poder ser uma das razões para o cancelamento do voo.

O cancelamento de um voo, a dois dias do Natal causa naturais contratempos aos passageiros.