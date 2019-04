“É importante prepararmos o dia de amanhã ainda hoje”

O trabalho e a preocupação ambiental que vem sendo desenvolvido pelas escolas foi hoje enaltecido pelo secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, por ocasião da cerimónia do hastear da Bandeira Verde Eco-Escolas na Escola Básica dos 1.º, 2.º e 3.º Ciclos com Pré-Escolar do Porto da Cruz (EB1,2,3/PE do Porto da Cruz).

O governante exprimiu “enorme satisfação” pelo reconhecimento das boas práticas ambientais comprovadas através da entrega do galardão, atribuindo à comunidade educativa os grandes “obreiros” da nova consciência que tem vindo a ser despertada nos estabelecimentos de ensino e que “representa também a qualidade da formação ao nível da literacia ambiental das nossas crianças e jovens”, apontou.

Com as competências adquiridas pelos jovens alunos, Jorge Carvalho disse ser a garantia “de estarmos a criar as condições para que, quando cidadãos activos, possamos ter uma sociedade mais responsável do ponto de vista ambiental”.

Outro factor que mereceu referência especial do secretário da Educação, na linha do que já havia apontado o responsável pela EB1,2,3/PE do Porto da Cruz, Manuel Luís Macedo, é “a capacidade de disseminação dessas boas práticas na sociedade”, convicto que através das experiências e práticas adquiridas nas escolas “estamos também a chegar a toda a sociedade”. Aos presentes, Jorge Carvalho destacou a importância de “termos preocupações com o planeta e estarmos atentos à nossa pegada ecológica”, concretizando que “é importante nós prepararmos o dia de amanhã ainda hoje”.

Mesmo agindo localmente, como é o caso da escola do Porto da Cruz, deixou claro a importância deste “pequeno contributo que somado, são grandes contributos para melhorarmos as condições ambientais e preservarmos o nosso planeta”, afirmou.

O Eco-Escolas é um programa internacional da “Foundation for Environmental Education”, desenvolvido em Portugal desde 1996 pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), que pretende encorajar ações e reconhecer o trabalho de qualidade desenvolvido pela Escola, no âmbito da Educação Ambiental para a Sustentabilidade.