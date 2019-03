Domingo há ‘Panelo Solidário’ da Liga Contra o Cancro

O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro realiza domingo, 24 de Março, um ‘panelo solidário’ no Chão da Ribeira, na freguesia do Seixal, em parceria com a Equipa Lar do Porto Moniz. O convício começa às 13 horas e já esgotou a capacidade de participantes.

Recorde-se que a iniciativa ‘Panelo Solidário’ está integrada no projecto ‘Um Dia pela Vida’, que arrancou no Porto Moniz, no dia 2 de Dezembro, e decorre até ao dia 2 de Junho.

‘Um Dia Pela Vida’ é um projecto da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC), no âmbito de um programa internacional, organizado pela American Cancer Society. É promovido actualmente em 26 nações, de todos os continentes, e em mais de 5.500 comunidades, com os objetivos de informar, educar e apoiar as comunidades locais para a prevenção, mas também de angariar para os programas de prevenção e de rastreio desenvolvidos por organizações como a Liga Portuguesa Contra o cancro.

Além disso, representa a esperança de que aqueles que foram levados pelo cancro não serão esquecidos, que aqueles que o estão a combater serão apoiados e que um dia o cancro será vencido.